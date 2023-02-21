Розвідка США не виключає нової хвилі мобілізації у РФ, – NYT

Кремлівський диктатор Володимир Путін невдовзі може оголосити нову хвилю мобілізації у Росії, мобілізувавши додатково ще сотні тисяч росіян.

Про це повідомляє The New York Times.

“Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних”, – пише газета.

Журналісти зазначають, що у зверненні до федеральних зборів диктатор знову заявить, що він “рятує” не лише Україну від “нацизму”, але й Росію – від “поглинання” НАТО.

Вказується, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно “стало об’єднуючим гаслом у Москві”.

Окрім цього, NYT також припускає, що президент РФ представить війну в Україні “як битву за відновлення російських історичних земель”.