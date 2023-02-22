Політика

Росія може мобілізувати ще мільйон людей, – розвідка ФРН

22 Лютого 2023 08:30
41
читать на русском →
росія, мобілізація

Російська Федерація може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона солдатів.

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, передає Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Він нагадав, що восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою.

“Мобілізаційний потенціал Росії – резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне”, – наголосив Каль.

Очільник німецької спецслужби вважає, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів. Адже зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав очільник BND.

Спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю “точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій”. Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.

На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ. За його словами, українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 09:59
85

Вирішальні бої будуть у середині-кінці весни, – Буданов
22 Лютого 2023 10:35
81

У Харкові пролунали вибухи
22 Лютого 2023 08:17
43

Втрати Росії у війні перевищили 145 тисяч військових
22 Лютого 2023 07:46
105

США передають Україні далекобійні бомби з GPS-наведенням, – Bloomberg
22 Лютого 2023 07:22
94

Китай опублікує “документ з позицією” щодо України найближчими днями
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки