Політика

РФ змінила підхід у війні проти України, – британська розвідка

24 Лютого 2023 09:39
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війна

Росія, як і раніше, прагне повністю контролювати Україну. В останні тижні розпочався новий етап – війна на виснаження.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, найімовірніше, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

Як зазначається у зведенні, 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, йдеться у повідомленні.

“Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну”, – вважають у Міноборони Британії.


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