Путін дозволив мобілізацію росіян із судимістю за тяжкі злочини

Російський диктатор Путін підписав закон, згідно з яким дозволяється призов громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в рамках мобілізації можуть бути приззвані громадяни, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Тим самим законом визначено винятки, коли призов на військову службу громадян із непогашеною судимістю неможливий”, – йдеться в повідомленні.