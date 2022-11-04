Політика

Путін дозволив мобілізацію росіян із судимістю за тяжкі злочини

4 Листопада 2022 14:27
7
росія, мобілізація

Російський диктатор Путін підписав закон, згідно з яким дозволяється призов громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в рамках мобілізації можуть бути приззвані громадяни, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Тим самим законом визначено винятки, коли призов на військову службу громадян із непогашеною судимістю неможливий”, – йдеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Листопада 2022 11:58
117

У “Харківобленерго” оприлюднили графік погодинних відключень на 7-13 листопада

4 Листопада 2022 15:11
3

Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію щодо “другого фронту”
4 Листопада 2022 13:02
14

У Харківській області зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю
4 Листопада 2022 10:30
59

Ворог атакував Миколаїв: зруйновані склади, згоріли 10 автівок
4 Листопада 2022 09:26
89

Росія відновлює практику загороджувальних загонів, – британська розвідка

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки