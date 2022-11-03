Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

Польська служба з охорони лісів взяла під свій контроль курорт “Скуб’янка” під Варшавою, який радянське, а потім російське посольство орендувало з 1980-х років – відповідний договір розірвали після повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Про це повідомило польське Міністерство клімату і навколишнього середовища.

“Лісова охорона сьогодні вилучила та наклала арешт на майно, яке орендувало посольство РФ. Санаторій, розташований у лісництві Зеґже в межах Скуб’янки, був орендований радянським посольством ще у 1980-х роках”, – йдеться у повідомленні відомства.

Заступник міністра Едвард Сярка уточнив, що в середині квітня державне лісове агентство розірвало договір з посольством РФ через несплату орендної плати – 12 тисяч злотих на місяць.

Він додав, що, незважаючи на неодноразові заклики, посольство РФ не вивезло речі з бази відпочинку, тому, за його словами, “сьогодні ми приступили до конфіскації майна”. Він додав, що наразі здійснюється інвентаризація та технічна оцінка.