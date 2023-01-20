Політика

Польща планує навчити танкову бригаду ЗСУ до березня

20 Січня 2023 20:11
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зброя, польща

Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України як новий пакет підтримки.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів», — йдеться у заяві.

Блащак додав, що йдеться про танкову бригаду ЗСУ. Також міністр розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9.

Він також додав, що також у Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.


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