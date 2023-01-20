Польща планує навчити танкову бригаду ЗСУ до березня

Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України як новий пакет підтримки.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів», — йдеться у заяві.

Блащак додав, що йдеться про танкову бригаду ЗСУ. Також міністр розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9.

Він також додав, що також у Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.