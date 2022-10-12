Політика

Німеччина передасть Україні додаткові Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II

12 Жовтня 2022 17:01
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зброя, німеччина

Міністерство оборони Німеччини заявило, що найближчими тижнями Україні будуть передані ще самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це повідомило відомство у Твіттері.

«Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні», – заявили в Міноборони Німеччини.

У відомстві додали, що зустріч в форматі «Рамштайн» проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в рф, організовані москвою фіктивні «референдуми» та український контрнаступ.


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