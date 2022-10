Німеччина передасть Україні додаткові Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II

Міністерство оборони Німеччини заявило, що найближчими тижнями Україні будуть передані ще самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це повідомило відомство у Твіттері.

«Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні», – заявили в Міноборони Німеччини.

У відомстві додали, що зустріч в форматі «Рамштайн» проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в рф, організовані москвою фіктивні «референдуми» та український контрнаступ.

Meeting of Ramstein-Format at a special time: 🇷🇺 missile attacks & partial mobilisation, sham referenda, 🇺🇦 counter-offensive. We coordinate our ongoing support. In the next few weeks, more #PzH2000 and #MARSII will be handed over to #Ukraine. pic.twitter.com/uW7B5GEiKA