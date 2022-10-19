Політика

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні

19 Жовтня 2022 11:56
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зброя, німеччина

Німеччина напередодні зими передала Україні черговий пакет допомоги.

Про це йдеться в оновленому станом 19 жовтня відповідному списку на сайті уряду ФРН.

Так, Україні передано ще п’ять броньованих евакуаційних машин (на додаток до такої ж кількості раніше); сім важких і середніх мостових систем; 167 тис. патронів до вогнепальної зброї; 100 наметів (тепер таких у ЗСУ загалом 200); 183 генераторів; 116 тис. зимових курток; 80 тис. зимових штанів; 240 тис. зимових шапок.

Із новообіцяного – п’ять інженерно-броньованих машин; 35 вантажівок 8×8 і 4 тис. спальних мішків.

Водночас у списку досі не позначена як передана система ПП IRIS-Т, про що писала минулого тижня німецька преса та говорили українські чиновники.


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