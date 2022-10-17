Мобілізацію в Москві завершено, – мер Собянін

Пункти збору мобілізованих мають закритися о 14:00, розіслані повістки припинять свою дію.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Він послався на слова військового комісара Москви про те, що завдання з часткової мобілізації “виконані в повному обсязі”.

“Пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022, о 14:00. Повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та по підприємствах, припиняють свою дію”, – написав Собянін.

Він також заявив, що припинення мобілізації нібито стало можливим завдяки “відповідальності, почуттю обов’язку та патріотизму москвичів”. І пообіцяв молитися, щоб мобілізовані “повернулися з перемогою”.