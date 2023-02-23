Політика

Кремль готує населення до затяжного конфлікту, – Генштаб

23 Лютого 2023 13:56
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Кремль готує населення до затяжного конфлікту. Водночас у російському суспільстві зростає занепокоєння про майбутнє країни.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“Кремль готує населення до затяжного конфлікту. На тлі відвертої невизначеності в заявах керівництва РФ, зростання економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації в суспільстві зростає занепокоєння про майбутнє РФ, поширюються думки з приводу невиправданості цілей “спеціальної військової операції” щодо ціни, яку доведеться за це заплатити”, – зазначив він.

Як зазначили у Генштабі, хоча керівництво Кремля стверджує, що цілі так званої “СВО” не змінилися, вони не дають відповіді на питання, як ці цілі будуть досягнуті.


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