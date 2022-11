Близько 5 тис. українських солдат пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про те, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року, а в Словаччині буде створено центр технічного обслуговування

ПРо це повідомило у твіттері Міноборони ФРН.

“Подальші кроки щодо підтримки України: міністр Ламбрехт оголошує у Брюсселі, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року. Крім того, ми створюємо центр технічного обслуговування в Словаччині, який одразу почне працювати”, – зазначено в повідомленні у твіттері.

Further steps to support #Ukraine: Minister Lambrecht announces in Brussels that up to 5000 🇺🇦 soldiers will be trained in Germany until June 2023. In addition, we are setting up a maintenance centre in #Slovakia, which will start operating immediately. 👇 pic.twitter.com/XIzZtDFlno