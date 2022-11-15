Політика

Близько 5 тис. українських солдат пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року

15 Листопада 2022 13:02
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німеччина

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про те, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року, а в Словаччині буде створено центр технічного обслуговування

ПРо це повідомило у твіттері Міноборони ФРН.

“Подальші кроки щодо підтримки України: міністр Ламбрехт оголошує у Брюсселі, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року. Крім того, ми створюємо центр технічного обслуговування в Словаччині, який одразу почне працювати”, – зазначено в повідомленні у твіттері.


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