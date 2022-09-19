Після скандалу у Харкові проведуть процедуру перепоховання на цвинтарі №18

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 19 вересня, провів нараду щодо перепоховання.

За його словами, у перші місяці війни працівники КП «Ритуал» здійснювали поховання з порушенням законодавства України. У КП «Ритуал» провели службове розслідування, за результатами якого були ухвалені кадрові рішення.

Нинішньому керівництву КП «Ритуал» поставлене завдання – виправити ситуацію, що склалася за попереднього керівника підприємства, та перепоховати тіла відповідно до законів України.

Міський голова зазначив, що підприємству виділять додаткові кошти з міського бюджету, щоб померлі були поховані належним чином.

Тіло бійця тероборони Романа Симонка, який загинув під час обстрілу будівлі Харківської обласної військової адміністрації, планують перепоховати з усіма почестями вже наступного тижня на Алеї Слави, на тому ж цвинтарі №18, де він покоїться зараз, але у спільній могилі.

«Люди пішли з життя, коли почалася війна, але потрібно якнайшвидше перепоховати їх по-людськи, кожного в окремій могилі, як вони на те заслуговують», – підкреслив мер Харкова.

Як повідомлялося, на 18 кладовищі у Харкові виявили масові поховання у траншеях. На одній з таких — з десяток могильних табличок із прізвищами та без. LB.UA розповіло історію бійця тероборони Романа Сімонка, який загинув внаслідок ракетного удару по будівлі Харківської ОДА 1 березня. Як з’ясувало видання, Роман — один з тих, кого поховали не в окремій могилі, а у траншеї.