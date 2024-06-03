Суспільство

Пʼятьох дітей-сиріт, депортованих окупантами у 2022 році повернули до Миколаєва 

3 Червня 2024 09:50
діти, окупація
Дітей повернули до Миколаєва / Миколаївська ОВА

На Миколаївщину повернулися пʼятеро дітей-сиріт, які з 2022 року були депортовані окупантами.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Зустріли в Миколаєві п’ятьох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, які 2022-го пережили жахи депортації росіянами. В березні 2022 року заклад опинився в окупації, а в липні 2022 року військовослужбовці РФ силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, звідти – до Краснодарського краю”, – написав Кім.

За його словами, в листопаді того ж року дітей разом із супроводжуючими вдалося повернути з території Росії до Грузії.

Департамент освіти та служби у справах дітей Миколаївської ОВА вжив заходів щодо пошуку близьких родичів та влаштування їх у сімʼї. Так, четверо дітей поїдуть у нові сім’ї, а 17-ти річна дівчина з вересня почне навчання у професійному ліцеї.

Допомогу в поверненні миколаївських дітей додому здійснювали команда Save Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ України, Обʼєднаного центру при Службі безпеки України та організації Operation Hope, Finland.


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