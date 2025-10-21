Овердрафт від ПУМБ — сучасний фінансовий інструмент для розвитку бізнесу

У світі, де швидкість прийняття рішень є визначальним фактором успіху, підприємства потребують надійних і водночас гнучких фінансових рішень. Одним із таких інструментів є овердрафт від ПУМБ, який допомагає компаніям ефективно управляти обіговими коштами без зайвих бюрократичних процедур. Завдяки інноваційним підходам ПУМБ створює умови, за яких бізнес отримує фінансову підтримку швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб.

Переваги корпоративного кредитування від ПУМБ

Овердрафт від ПУМБ для корпоративного бізнесу— це рішення, розроблене для підприємств, що прагнуть зберігати стабільність грошових потоків навіть у динамічному ринковому середовищі. Максимальна сума фінансування може досягати 5 млн грн, а строк користування — до 12 місяців із можливістю автопролонгації. Процентна ставка становить 19% річних, а щомісячна комісія у розмірі 0,5% сплачується лише за фактичне використання коштів. Відсутність комісії за видачу кредиту робить продукт ще більш привабливим.

Головна мета такого підходу — забезпечити постійний баланс між надходженнями на поточний рахунок і фінансовими потребами бізнесу. ПУМБ надає компаніям можливість отримати доступ до фінансового ресурсу без застави та зайвих формальностей. У цьому полягає сучасне бачення корпоративного кредитування, коли банк не лише фінансує, а й виступає партнером підприємства.

До ключових переваг овердрафту ПУМБ належать такі аспекти:

оперативність ухвалення рішення, що дозволяє отримати фінансування протягом трьох днів з моменту подання заявки;

мінімальний пакет документів, який спрощує процес взаємодії між компанією та банком;

зручність онлайн-заявки, завдяки якій клієнти можуть отримати до 50% від надходжень на поточний рахунок;

прозорі умови співпраці без прихованих комісій та додаткових витрат;

можливість здійснювати операції не лише в гривні, а й у доларах США та євро.

Саме завдяки такій простоті та відкритості чимало корпоративних клієнтів уже користуються цим продуктом, оцінюючи його як ефективний інструмент для керування ліквідністю бізнесу.

Як отримати овердрафт для свого бізнесу

Процес оформлення кредитного ліміту у ПУМБ побудований так, щоб клієнти могли отримати фінансову підтримку швидко та без ускладнень. Процедура практично однакова як для нових клієнтів банку, так і для компаній, що вже користуються його послугами. Основна відмінність полягає лише в обсязі документів, які потрібно подати. ПУМБ створив максимально зручні умови, що дозволяють адаптувати кредитне рішення до потреб будь-якого бізнесу.

Для нових клієнтів послідовність дій передбачає кілька кроків:

подання заявки онлайн через офіційний сайт ПУМБ;

передача необхідних документів у найближчому відділенні банку;

відкриття рахунку через електронний сервіс;

отримання затвердженого ліміту протягом 3 днів.

Діючі клієнти проходять схожу процедуру, яка займає мінімум часу. Оскільки банк уже має основну інформацію, достатньо лише оновити заявку, після чого рішення ухвалюється так само оперативно — протягом трьох днів. Такий формат обслуговування свідчить про прагнення ПУМБ забезпечити зручність та швидкість кожного етапу взаємодії.

Овердрафт також підходить компаніям, які працюють із зовнішніми партнерами чи мають валютні операції. Можливість здійснювати розрахунки в доларах США та євро робить цей інструмент універсальним для бізнесів, орієнтованих на міжнародну діяльність.

Фінансова свобода з ПУМБ — надійна підтримка бізнесу

Підприємства, які обирають корпоративний овердрафт ПУМБ, отримують не просто кредитний продукт, а інструмент фінансової гнучкості, що дозволяє оперативно реагувати на зміни ринку. Завдяки продуманій структурі умов та прозорості всіх нарахувань, компанії можуть ефективно контролювати свої фінансові ресурси без ризику прихованих платежів. Крім того, відсутність обов’язкової вимоги обнулення ліміту під час користування коштами забезпечує додаткову стабільність у роботі підприємства.

ПУМБ поєднує сучасні банківські технології з високим рівнем сервісу, пропонуючи клієнтам не лише кредитування, а й комплексну підтримку розвитку бізнесу. Такий підхід робить банк надійним партнером для підприємців, які цінують швидкість, чесність і комфорт співпраці.

Дізнайтесь більше про можливості фінансової підтримки для бізнесу на офіційному сайті https://www.digital.pumb.ua/. Звертайтесь до служби підтримки за телефонами: 0 800 501 275, +38 044 290 93 11 а також +38 044 290 7 290.

АТ «ПУМБ». Генеральна ліцензія НБУ №8-2 від 12.02.2015 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.