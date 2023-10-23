Оприлюднено спільну заяву США, Канади та Європи щодо війни в Ізраїлі

Лідери США, Британії, Канади, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву щодо війни в Ізраїлі, в якій наголосили, що продовжать координувати зусилля, щоб не допустити поширення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Білого дому.

Як зазначається, президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердили свою підтримку Ізраїлю та його права на захист від тероризму. Вони також закликали до дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема, захисту цивільного населення.

Лідери привітали звільнення ХАМАСом двох заручників і закликали до негайного звільнення всіх заручників, що залишилися.

Вони також зобов’язалися тісно співпрацювати, щоб підтримати своїх громадян у регіоні, зокрема, тих, хто бажає залишити сектор Гази.

Політики привітали повідомлення про доставку палестинцям у секторі Гази конвоїв з гуманітарною допомогою і зобов’язалися продовжувати координацію дій з партнерами в регіоні для забезпечення постійного і безпечного доступу людей до продовольства, води, медичного обслуговування та іншої допомоги, необхідної для задоволення основних гуманітарних потреб.

Також західні лідери зобов’язалися продовжувати тісну дипломатичну координацію, зокрема, з ключовими партнерами в регіоні, щоб запобігти поширенню конфлікту, зберегти стабільність на Близькому Сході та працювати над політичним розв’язанням конфлікту і міцним миром.