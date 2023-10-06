ООН направила групу експертів на місце ракетного удару росіян у селі Гроза

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк направив експертів у село Гроза Харківської області, де внаслідок ракетного удару російських окупантів 5 жовтня загинули понад 50 осіб.

Про це повідомила речниця організації Елізабет Тросселл, передає CNN.

“Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй з прав людини Фолкер Тюрк на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства”, — сказала спікерка.

Тросселл зазначила, що Тюрк відправив на місце події польову групу.

За її словами, експерти ООН у Грозі поспілкуються з мешканцями та постраждалими й зберуть більше інформації про обстріл села.

Село Гроза розташоване у Куп’янському районі, за 35 кілометрів від лінії фронту. Вибух там пролунав 5 жовтня о 13:24.

Російські окупанти вдарили ракетою “Іскандер” по приміщенню магазину-кафе. Загинула 51 людина, шестеро — поранені.

Торік село перебувало в окупації. Останнім часом, за даними прокуратури Харківської області, у Грозі проживали близько сотні людей.