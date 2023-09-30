NYT: ЗСУ не вистачає дешевих дронів через обмеження Китаю

Війна в Україні – це війна дронів, пише The New York Times. Це дає Китаю прихований вплив на бойові дії, які частково ведуться за допомогою побутових дронів. Але з 1 вересня китайські постачальники скоротили свої продажі через нові правила, що обмежують експорт.

За даними дослідницької групи DroneAnalyst, найбільший китайський виробник дронів DJI займає понад 90% світового ринку споживчих безпілотників.

Китайські фірми, які ще готові продавати, часто вимагають від покупців використання складних мереж посередників, аналогічних тим, які Росія використовує для обходу американського та європейського експортного контролю. Деякі українці змушені просити, позичати та перевозити контрабандою те, що необхідно для поповнення збитих гаджетів.

Україна втрачає приблизно 10 тисяч безпілотників на місяць. Багато хто побоюється, що нові правила Китаю можуть посилити проблеми з постачанням в Україну взимку. Ці перешкоди збільшують перевагу Росії.

Прямі поставки безпілотників з Китаю в Україну склали в першому півріччі трохи більше ніж 200 тис. доларів. За той же період Росія отримала від китайських торгових компаній безпілотники на суму щонайменше 14,5 млн. доларів.

Україна, як і раніше, отримує безпілотники та комплектуючі китайського виробництва на мільйони, але більшість з них надходить від європейських посередників.