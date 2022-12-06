Політика

NYT: Російські крилаті ракети були виготовлені нещодавно, незважаючи на санкції

6 Грудня 2022 07:07
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війна, санкції

Деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були зроблені через кілька місяців після того, як Захід ввів санкції, покликані позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цієї зброї, пише New York Times.

Таких висновків дійшли експерти Conflict Armament Research – незалежної групи, що базується у Великій Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, що використовуються у війнах. Незадовго до листопадового російського ракетного обстрілу до Києва на запрошення української влади прибула невелика група експертів.

Вони вивчили уламки крилатих ракет Х-101, знайдені у Києві після російської атаки 23 листопада, що призвела до масштабних відключень електроенергії в Україні. Згідно зі звітом групи, одну з ракет було виготовлено цього літа, виготовлення ще однієї завершилося після вересня, про що свідчить маркування на ній.

За словами одного з експертів Conflict Armament Research, той факт, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що Москва знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, незважаючи на санкції, або у неї були значні запаси компонентів на початок війни.


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