NYT: Путін сигналізує про готовність припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін щонайменше з вересня 2023 року “сигналізує” через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Про це повідомило видання NYT, посилаючись на неназваних двох колишніх високопоставлених російських чиновників, близьких до Кремля, та американських та міжнародних чиновників, які отримали дані “сигнали” від посланців Путіна.

У матеріалі сказано, що хоч Путін і “натхненний” невдалим контрнаступом України та ослабленням підтримки з боку Заходу і заявляє про “незмінність” цілей повномасштабної війни РФ проти України, “під час недавньої спроби використати закулісну дипломатію Путін надіслав інше послання: він готовий укласти угоду”.

“Путін сигналізує через посередників принаймні з вересня, що він готовий до припинення вогню, яке заморожує бойові дії на нинішніх напрямках [фронту], що далеко від його амбіцій домінувати в Україні”, – сказали співрозмовники журналістів.

За словами чиновників Штатів, Путін також нібито розіслав інформацію щодо угоди про припинення вогню минулого року, восени 2022-го.

Ця “тиха ініціатива”, про яку раніше не повідомлялося, відбулася після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни, під час контрнаступу на Харківському напрямку, йдеться у публікації.

За словами співрозмовників журналістів, Путін тоді нібито дав зрозуміти, що “задоволений” територією, захопленою Росією, і готовий до перемир’я.

“Вони кажуть: “Ми готові вести переговори про припинення вогню”. Вони хочуть залишатися там, де вони [зараз] перебувають на полі бою”, – сказав один високопоставлений міжнародний чиновник, який цієї осені зустрічався з представниками РФ.

При цьому деякі американські офіційні особи стверджують, що це може бути вже знайома спроба Кремля ввести в оману і не відображає справжньої готовності Путіна піти на компроміс.

Колишні російські чиновники вважають, що Путін “цілком може знову змінити свою думку, якщо російські сили наберуть обертів”.

Путін, за словами нинішніх та колишніх чиновників, бачить збіг факторів, які створюють “сприятливий момент для укладання угоди”. Мова про “глухий кут” на полі бою, про наслідки наступу України, що розчарував, про слабшу підтримку України з боку Заходу та ізраїльсько-палестинську війну, що перетягнула на себе увагу.