Економіка

Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв

19 Січня 2023 06:59
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німеччина, енергетика

Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв, заявив в інтерв’ю ВВС міністр фінансів країни Крістіан Лінднер.

З його слів, Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після російського вторгнення в Україну.

Берлін знайшов нові джерела імпорту енергоносіїв, незважаючи на те, що Росія перекрила газові крани до Європи, сказав Лінднер.

“Так, звичайно, Німеччина, як і раніше, залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків”, – сказав він.

Раніше Німеччина імпортувала з Росії близько половини споживаного газу та понад третину всієї нафти. Росія припинила постачання газу до країни у серпні, а Німеччина припинила імпорт російської нафти на початку цього року.

У гонитві за альтернативними джерелами енергії країна знову відкрила вугільні електростанції, відклала плани щодо закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, і збільшила потужності для зберігання природного газу, що імпортується з інших країн, таких як Норвегія та США.

Лінднер, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі, звернув увагу на швидкість, з якою в Німеччині було збудовано новий термінал для зрідженого природного газу – приблизно за вісім місяців, за його словами.

Міністр фінансів Німеччини додав, що заплановано додаткові інвестиції в інфраструктуру. “Це лише один приклад величезних змін у політиці Німеччини”, – сказав він.


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