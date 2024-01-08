Кримінал

Наслідки масованої ракетної атаки 8 січня: під ударом були 4 регіони України

8 Січня 2024 09:41
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Сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі.

Про наслідки ворожої атаки розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Запоріжжя: рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей постраждали. 

Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами.  Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр. 

Харківська область: за попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала. 

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

Хмельницька область: у регіоні пролунало кілька вибухів. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські.


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Наслідки масованої ракетної атаки 8 січня: під ударом були 4 регіони України
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