Наслідки масованої ракетної атаки 8 січня: під ударом були 4 регіони України

Сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі.

Про наслідки ворожої атаки розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Запоріжжя: рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей постраждали.

Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.

Харківська область: за попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

Хмельницька область: у регіоні пролунало кілька вибухів. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські.