Кримінал

На Тернопільщині чоловік відкрив вогонь по людях
15 Серпня 2024 17:58
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поліція
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Тернопільщині у селі Добриводи Збаразької громади чоловік відкрив вогонь по людях.

Як повідомляє ZAXID.NET, загинуло двоє людей, ще трьох з важкими пораненнями повезли в Тернопіль в реанімацію Центру екстреної медичної допомоги.

Стрілянина сталася в обідню пору 15 серпня неподалік школи в селі Добриводи. Серед загиблих та постраждалих – жінки та один чоловік. Розстрілював їх чоловік з автоматом. 

Відомо також, що наразі стрільця затримали, на місці працюють правоохоронці та спецпризначенці.

UPD: 18:15 Як повідомили у поліції внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє — зазнали поранень, їх шпиталізували.

Близько 15:35 15 серпня поліціянти отримали повідомлення про стрілянину. На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці. 

Для пошуку чоловіка в області здійснили спеціальну поліційну операцію. Його вже затримали — це 45-річний житель Житомирської області. 

Обставини події встановлюють. Розв’язується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Стаття передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Матеріали за підслідністю скерують до Державного бюро розслідувань.


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