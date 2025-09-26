        Суспільство

        На Харківщині під удар дрона потрапили поліцейські: четверо поранених

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 11:47
        Пошкоджений автомобіль / Фото: Андрій Канашевич
        Пошкоджений автомобіль / Фото: Андрій Канашевич

        Сьогодні, 26 вересня о 7:10, у Куп’янському районі Харківської області російський FPV-дрон атакував автомобіль поліції. Четверо правоохоронців зазнали поранень.

        Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

        В районі села Василівка Кіндрашівської громади внаслідок влучання в дорожнє покриття FPV-дрона пошкоджено службовий автомобіль поліції.

        Зазнали поранень 22, 28, 36 та 46-річні правоохоронці. Постраждалих госпіталізували.

        Також напередодні в Куп’янському районі внаслідок обстрілу дістав поранення 50-річний чоловік.

        Наслідки обстрілів Куп’янського району / Фото: Андрій Канашевич

