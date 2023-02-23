МЗС України рекомендує Китаю довіряти фактам, а не російській пропаганді

МЗС України спростувало інформацію, поширену МЗС Китаю, про те, що частина озброєнь, що поставляються Києву західними країнами, стає предметом контрабанди та потрапляє до рук злочинних угруповань у Європі та інших регіонах світу.

Про це заявив офіційний представник Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що Україна має “ефективну систему контролю за отриманням та використанням озброєнь”, і звинуватив Росію в тому, що вона поширює дезінформацію, “щоб підірвати міжнародну систему допомоги Україні”.

МЗС України закликає китайську сторону “не бути інструментом у руках російської пропаганди”.