Медики дістали з тіла воїна хвостовик міни

Військові медики у прифронтовому шпиталі дістали з тіла пораненого армійця хвостовик міни.

Світлини вилученої частини вибухівки опублікували в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

Під час дообстеження в тілі пораненого лікарі виявили сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни.

До пацієнта викликали бригаду саперів, які після обстеження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно.

“Зараз самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його до подальшої медичної евакуації та реабілітації”, – додають в Командуванні.