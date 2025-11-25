Мадяр: СБС забезпечили різнобарвʼя ночі на болотах

Сили безпілотних систем України завдали серії ударів по ключових військових та інфраструктурних об’єктах у Росії вночі проти 25 листопада. Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді, відомий як Мадяр.

За його словами, операція виконана силами підрозділів СБС у взаємодії з Силами спеціальних операцій, Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки, Державною прикордонною службою та іншими елементами системи глибинного ураження.

Під удари потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва в Таганрозі, де ремонтуються літаки дальньої радіолокаційної розвідки А-50. За оперативними даними, на момент атаки на підприємстві перебували щонайменше три літаки А-50 та один Ту-95МС.

Також у Таганрозі було вражено завод Атлант Аэро, який виробляє ударно-розвідувальні безпілотники Молнія та засоби радіоелектронної боротьби.

У Новоросійську атака була спрямована на нафтовий термінал Шесхарис, один із найбільших у Росії. Уражено обладнання для наливу і зливу нафти до танкерів, а також пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400.

У Туапсе ударів зазнав місцевий нафтопереробний завод, єдиний подібний об’єкт на узбережжі Чорного моря. Потужність підприємства становить до 12 млн тонн переробки нафти на рік.

Мадяр зазначив, що внаслідок операції у Росії зростає дефіцит пального, а нафтова інфраструктура стає дедалі вразливішою.

За його інформацією, удари завдали підрозділи Птахів 1 окремого центру СБС, сформованого на базі 14 полку, а також 9 батальйон Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра.

Командир закликав стежити за оновленнями на онлайн-табло СБС Підрахуйка.