Букмекерські контори надають для азартних гравців чудову можливість укласти парі на будь-яку спортивну подію. Завдяки широкій доступності та різноманітному функціоналу, букмекерські контори в інтернеті все більше набирають популярності. Однак у зв’язку з цим також ростуть і неліцензовані майданчики. Розглянемо причини, чому слід вибирати ліцензовані платформи та на що звертати увагу під час вибору.

Особливості ліцензійних БК

Ліцензовані платформи надають користувачам значно ширші можливості. Гравці можуть розраховувати на додаткові бонуси, лайв-режим та багато іншого. Існують також законодавчі вимоги до того, який функціонал та сервіси обов’язкові для сайту ліцензійної контори. Крім того, зазначає гемблінг експерт рейтингу Мета Андрій Рубан, VBet та Favbet додаток для ставок у смартфоні від ліцензійних букмекерів, є перевагою, яка дає гравцям додатковий ступінь свободи та можливість грати зі свого телефону за наявності бездротового інтернету без прив’язки до місця.

До основних переваг ліцензованих БК можна віднести такі фактори:

Підвищена безпека;

Ширша лінія;

Гарантовані виплати;

Чесні та прозорі умови гри та бонуси;

Оперативна підтримка та багато іншого.

В першу чергу, граючи в сертифікованих БК, користувачі можуть бути впевненими, що їх дані не будуть передані третім особам, а всі внесені кошти будуть виведені відповідно до правил платформи. На сайті перевірених БК можна переглянути юридичну адресу та іншу інформацію, яка дозволить переконатися у легальності та прозорості діяльності контори.

По-друге, букмекери з ліцензією можуть співпрацювати з офіційними організаторами матчів, отримувати доступ до прямих трансляцій та подробиць організації заходів. Тому користувачі можуть бути впевнені, що зможуть зробити ставку, як на популярні події, так і менш відомі.

Також слід пам’ятати, що ліцензовані букмекери дбають про свою репутацію. Вони надають комфортні умови для гри, а також різноманітні бонуси та подарунки.

Яке БК із дозволом вибрати

Якщо ви вирішили укладати заклад саме в ліцензованому БК, то ви на правильному шляху. Щоб гра була комфортною, також необхідно і правильно поставитися до вибору самої платформи. Для правильного вибору слід враховувати такі аспекти та фактори:

Наявність необхідної дисципліни та формату ставки;

Підтримка необхідного методу введення та виведення коштів;

Наявність Live-трансляції та багато іншого.

По-перше, слід вибрати платформу, яка надає можливість поставити на той вид спорту, турнір чи формат, який вам потрібен. Це дуже важливо, адже від цього залежатиме якість вашої розваги.

По-друге, потрібно переконатися, що ви можете використовувати той метод введення та виведення коштів, який буде для вас найбільш зручним та вигідним.

Крім цього, також потрібно враховувати наявність другорядних, але також важливих факторів. Важливо звернути увагу на комфорт гри, оперативність підтримки, наявність Live-трансляції та багато іншого.