ISW: Війська РФ використовують хімічну зброю проти ЗСУ

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомив про використання військами РФ забороненої хімічної зброї проти української армії. У звіті аналітиків зазначається, що 810-а морська піхотна бригада Чорноморського флоту Росії підтвердила навмисне застосування аерозольних гранат К-51.

Як пишуть в ISW, 22 грудня у пості в Telegram-каналі російські морпіхи детально описали “радикальну зміну тактики”, яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках, що на східному березі Херсонської області.

“У повідомленні стверджувалося, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади, які пройшли ротацію в районі Кринок, застосовують нову тактику “скидання гранат К-51 з безпілотників” на українські позиції, щоб викурити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів озброєнь”, – зазначають в ISW. Крім того, 810-бригада оприлюднила відео з імовірним скиданням гранати на українську позицію – ймовірно, в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Аналітики нагадують, що Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) забороняє використання цього газу як методу ведення війни, а Росія є державою-учасницею КЗХЗ з 1997 року.

Раніше російські війська також використовували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022.