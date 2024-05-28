Політика

Іран впевненими темпами збагачує уран, – Reuters

28 Травня 2024 16:55
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іран, ядерна зброя
Прапор Ірану / Фото: Reuters

Іран збагачує уран до рівня, близького до збройового, стабільними темпами, в той час як дискусії, спрямовані на поліпшення його співпраці з ядерним агентством ООН, зайшли в глухий кут.

Про це йдеться у документах МАГАТЕ, які є у розпорядженні Reuters.

МАГАТЕ зіткнулося із низкою труднощів в Ірані, зокрема агентству вдалося реалізувати лише невелику частину тих кроків передбачених Спільною заявою про співпрацю з Іраном, видану минулого року, заявив голова агенції Рафаель Гроссі.

“За минулий рік не було прогресу в реалізації Спільної заяви від 4 березня 2023 року”, — мовиться в одному з двох документів для держав-членів.

Цього місяця Гроссі відвідав Іран для переговорів з іранськими офіційними особами, спрямованих на покращення співпраці та моніторингу МАГАТЕ в Ірані. Однак подальші переговори зайшли в глухий кут після смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі в аварії гелікоптера минулого тижня.

“Генеральний директор знову звертається до нового уряду Ірану із закликом продовжити діалог на високому рівні та подальші технічні обміни, розпочаті 6-7 травня 2024 року, і висловлює готовність до цього”, — йдеться в документі МАГАТЕ.

В іншому документі зазначається, що запаси іранського урану, збагаченого до 60% чистоти, близькі десь на 90% до урану, необхідного для вироблення зброї, лише за квартал зросли на 20,6 кг, до 142,1 кг. Пізніше Іран розбавив 5,9 кг до нижчого рівня збагачення.

Як пише Reuters, це означає, що зараз Іран має приблизно достатню кількість матеріалу, збагаченого до 60%, з якого, якщо його збагачувати далі, теоретично можна створити три види ядерної зброї.

Країни Заходу вважають, що Іран не має причин збагачувати уран до такого рівня. У Тегерані запевняють, що збагачують уран у мирних цілях.


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