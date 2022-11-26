Політика

“Головою уряду” Херсонської області став колишній “глава ради міністрів” Харківської області

26 Листопада 2022 15:23
82
росія, херсон

Главою уряду підконтрольної РФ частини Херсонської області призначено колишнього мера Краснодара Андрія Алексєєнка, пише ТАРС.

Персонаж дуже цікавий.

У грудні минулого року його затримали за підозрою в отриманні хабара у вигляді рушниці за 1,6 млн рублів. А після цього він встиг стати головою проросійської “ради міністрів” Харківської області, але залишив цю посаду після “перегрупування” ЗС РФ.

Жителям Краснодара Алексєєнко запам’ятався мемною фразою “Від нас чекають балачок, а не конкретних справ”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Листопада 2022 14:28
32

Україна визволила з російського полону 12 громадян
26 Листопада 2022 17:44
6

У Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів
26 Листопада 2022 16:32
60

Європейців попередили, що українці не поїдуть додому одразу після перемоги
26 Листопада 2022 15:54
76

Помер глава МЗС Білорусі
26 Листопада 2022 15:44
12

Федоров: Найбільші проблеми з мобільним зв’язком в Донецькій та Запорізькій областях
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки