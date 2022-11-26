“Головою уряду” Херсонської області став колишній “глава ради міністрів” Харківської області

Главою уряду підконтрольної РФ частини Херсонської області призначено колишнього мера Краснодара Андрія Алексєєнка, пише ТАРС.

Персонаж дуже цікавий.

У грудні минулого року його затримали за підозрою в отриманні хабара у вигляді рушниці за 1,6 млн рублів. А після цього він встиг стати головою проросійської “ради міністрів” Харківської області, але залишив цю посаду після “перегрупування” ЗС РФ.

Жителям Краснодара Алексєєнко запам’ятався мемною фразою “Від нас чекають балачок, а не конкретних справ”.