Головний військком Києва: “Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним”

Мобілізаційні заходи в Україні не зупиняються, і повістку слід чекати всім військовозобов’язаним чоловікам віком до 60 років.

Про це заявив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату), полковник Юрій Максимів, пише ТСН.

Він зазначив, що на Україну чекає перемога, знищення ворогів та звільнення рідної землі і висловив сподівання, що це відбудеться у 2023 році. За словами Юрія Максиміва, мобілізаційні заходи будуть проводитись – це необхідність.

“Поки ми воюємо – маємо гарантовано мати особовий склад не лише для оборони, а й для наступу, щоб звільнити наші землі. Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто військовозобов’язаний”, – зазначив він.