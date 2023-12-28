Суспільство

Голові Нацполіції не сподобалась ідея залучати поліцейських для роздачі повісток

28 Грудня 2023 11:22
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поліція, мобілізація

У поліції вважають, що правоохоронці не повинні бути залучені до роздачі повісток військовозобов’язаним, оскільки вони мають свій функціонал роботи.

Про це заявив Голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв’ю Українським новинам.

“У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому? Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть”, – зазначив він.

Вигівський пояснив, що поліція займається документуванням кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП. Тому, на його думку, нелогічно залучати правоохоронців до роздачі повісток.

“Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів”, – додав він.

Також Вигівський відреагував на заклики щодо відправки поліцейських фронт.

“Дуже важливе питання, насправді. Я його і сам хотів підняти, тому що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не “диванні експерти”, а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр, хоча можна звернутися до нас, і ми надамо штатну чисельність Національної поліції”, – сказав він.

Вигівський повідомив, що в штаті є 120 тисяч поліцейських. При тому, що гранична штатна чисельність була затверджена Кабміном.

“Фактично у нас на сьогодні близько 100 тисяч діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах. З них 20 тисяч жінок, 80 тисяч чоловіків. Кожного дня з них заступає на службу близько 20 тисяч в наряд. Це одна зміна. Також близько 15 тисяч слідчих і дізнавачів, 20 тисяч оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема, підрозділ “Лють””, – додав він.

Голова Нацполіції вважає, що правоохоронці вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбають про внутрішній фронт та безпеку всередині країни.


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