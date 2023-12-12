Суспільство

Фінляндія збільшує виробництво артилерійських снарядів

12 Грудня 2023 18:47
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фінляндія, снаряди

Фінляндія більш ніж удвічі збільшить виробництво артилерійських снарядів, щоб підвищити свою обороноздатність, а також забезпечити довгострокову підтримку Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд і промислові компанії інвестують загалом 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів) у збільшення виробничих потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, з яких близько 24 мільйонів євро виділить оборонне відомство, йдеться у заяві МО, опублікованій у вівторок.

Міністерство оборони також бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень для забезпечення життєздатності промислових інвестицій, готовність яких очікується в 2026 і 2027 роках.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хаккянена, країна, яка має найбільшу артилерію в Західній Європі, також стане одним з найбільших виробників важких боєприпасів в Європі.

“Це рішення підкреслює довгострокову прихильність підтримці України та зміцненню оборонної промисловості”, – сказав Хаккянен.

За останні роки Фінляндія зробила значні інвестиції в обороноздатність. Вона очікує на постачання 64 багатоцільових винищувачів Lockheed Martin Corp. F-35A на заміну застарілому парку винищувачів F/A-18 Hornets. Також закуповує висотну систему перехоплення ракет “David’s Sling” компанії Rafael Advanced Defense Systems Ltd і будує чотири нові корвети для кращого захисту мілководдя поблизу свого узбережжя.

У квітні Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Країна охороняє 1300 кілометрів кордону з Росією – найдовшу ділянку кордону Альянсу, що стикається з його головним супротивником.


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