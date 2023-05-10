Економіка

Зернову ініціативу може бути продовжено ще на два місяці, – глава МЗС Туреччини

10 Травня 2023 22:03
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зерно

На зустрічі заступників міністрів оборони України, Туреччини, Росії та ООН у Стамбулі обговорюється продовження “зернової угоди” на два місяці, передає турецька газета Daily Sabah.

“Чорноморська зернова ініціатива, термін дії якої скоро закінчується, може бути продовжена ще на два місяці”, – сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, зокрема евакуацію деяких суден під турецьким прапором, подробиці щодо продовження новаторської угоди, а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.


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