Економіка

Європейська комісія виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС

28 Квітня 2023 21:17
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зерно

Європейська комісія виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.

Єврокомісія вирішила фінансово підтримати фермерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. Для них буде виділено 100 мільйонів євро.

“Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та пʼятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію”, – повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Окрім цього Єврокомісія введе заборону на ввіз української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. Варто зауважити, що заборона на імпорт цих товарів становить 90% всього імпорту з України. Вона набуде чинності 6 червня, коли закінчиться нинішній режим безмитної торгівлі з Україною.

Натомість країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.

Також Єврокомісія проведе розслідування щодо молока, мʼяса птиці та яєць з України, заборону на імпорт яких просуває Польща. У разі, якщо буде виявлено порушення, то буде введено ввізні мита.


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