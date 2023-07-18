Економіка

Укренерго отримає від Світового банку $240 млн на відновлення енергосистеми

18 Липня 2023 21:16
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Укренерго

Укренерго разом з Міненерго та Мінфіном підписали зі Світовим Банком (МБРР) дві угоди про виділення компанії грантової допомоги.

Про це повідомив у Facebook голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, за першою угодою грантові кошти уряду Німеччини будуть спрямовані на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу української енергосистеми – STATCOM.

“Іншим документом визначена передача Укренерго допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів”, – пояснив Кудрицький.

“Разом з нашими партнерами ми готуємо наші об’єкти до проходження наступного опалювального сезону і робимо все можливе для сталого енергозабезпечення країни. Також Укренерго виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з’єднання з європейською мережею.

Пристрої STATCOM дадуть змогу не тільки збільшити стійкість української енергосистеми, але й позитивно впливатимуть на збалансованість всієї об’єднаної європейської континентальної мережі”, – додав він.


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