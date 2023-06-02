Економіка

Гуменюк: Росія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової ініціативи

2 Червня 2023 10:26
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зерно

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що російська армія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової угоди.

Про це стало відомо з етеру загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, на Кінбурнській косі окупанти продовжують обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова і в напрямку Куцурубської громади.

“Такий напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створюючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм”, – сказала Гуменюк.


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