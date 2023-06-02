Гуменюк: Росія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової ініціативи

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що російська армія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової угоди.

Про це стало відомо з етеру загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, на Кінбурнській косі окупанти продовжують обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова і в напрямку Куцурубської громади.

“Такий напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створюючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм”, – сказала Гуменюк.