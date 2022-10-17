ДТЕК повідомила про атаку на одну з ТЕС

Внаслідок ворожого ранкового обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.

За попередньою інформацією, поранено 3 осіб. Їм була оперативно надана медична допомога та доправлено до лікарні.

Про це повідомили в ДТЕК.

Це не перший енергетичний об’єкт компанії, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.

“Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи”, – йдеться у повідомленні ДТЕК Енерго.