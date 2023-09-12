ДП “Антонов” почне виробляти БПЛА – Reuters

Державне підприємство “Антонов” розширює виробництво безпілотників, диверсифікуючи свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків у відповідь на російське вторгнення.

Про це повідомляє “Reuters“.

Агентство “Reuters” бачило відповідну презентацію “Укроборонпрому”, яка була зроблена офіційним особам у Вашингтоні в червні.

Новий центр безпілотників ДП “Антонов” було відкрито “з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг”, йдеться в презентації головної оборонної групи країни.

ДП “Антонов” не відповів на запити про коментарі щодо центру та планів розширення в секторі безпілотників. Представник “Укроборонпрому” відмовився від коментарів, посилаючись на міркування безпеки.

Виробництво безпілотників може підтримати аерокосмічні компанії, створені за радянських часів, які втратили великого клієнта в Росії і зазнали значних збитків від російських атак.

У минулому “Антонов”, що входить до складу Укроборонпрому, розробляв і будував безпілотники, в тому числі модель “Горлиця”, але основним напрямком його діяльності все ж були вантажні літаки.

На початку війни було знищено Ан-225 “Мрія” – найбільший у світі вантажний літак, добре відомий у світі.

Хоча виробництво вантажних літаків продовжиться, новий центр безпілотників може краще задовольнити військові потреби України і дати інженерам “Антонова” більше роботи, повідомила агентству Reuters людина, обізнана з планами “Антонова”. Ім’я цієї особи не називають, бо плани “Антонова” щодо безпілотників “ще не є публічно відомими”.

Досвід “Антонова” у виробництві вантажних літаків також може бути застосований до безпілотників далекого радіусу дії, додало джерело. Це дасть українським збройним силам можливість завдавати удари вглиб російської території.

Новий центр “Антонова” пропонує послуги, включаючи експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і розробку стандартів компонентів, згідно з презентацією, в якій перераховано 26 функцій.

“Reuters” зазнаачє, що презентація збігласяів часі з реструктуризацією “Укроборонпрому”, спрямованою на залучення більшої кількості клієнтів і посилення ролі України в міжнародному оборонному секторі.

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин в інтерв’ю “Reuters” сказав, що “оборонний сектор дуже скоро стане номером один в Україні”, і безпілотники є важливою частиною інвестицій в аерокосмічну галузь.

“Ми повинні зосередитися на виробництві більшої кількості зброї та боєприпасів на місцевому рівні”, – додав він.

Україна хоче більше інвестувати в ремонт і будівництво літаків, і Камишин сказав, що такі гіганти, як “Антонов” та інші, ймовірно, “тільки зростатимуть”.

Однак у презентації також йшлося про те, що “Укроборонпром” має намір розвантажити близько 50% своїх активів, які він назвав “неефективно використовуваними і не пов’язаними з виробництвом”.

Водночас, раніше не анонсований крок “Антонова” відповідає меті України стати світовим центром виробництва безпілотників, чому сприяють інвестиції в цей сектор, який різко зріс з початку 2022 року.

Видання зазначає, що після російського вторгнення 24 лютого 2022 року Україна здебільшого покладалася на іноземні БПЛА, але зараз вона здатна виробляти значну кількість різних типів безпілотників завдяки інтенсивній підтримці нових виробників.

Згідно з нещодавніми заявами високопосадовців, в Україні є близько 200 виробників безпілотників, а Збройні сили підписали контракти на постачання 30 нових моделей безпілотників вітчизняного виробництва. Однак більшість із них – це стартапи, засновані після вторгнення, які працюють у невеликих масштабах і часто не мають виробничих потужностей та галузевої підтримки, необхідних для того, щоб стати значущими гравцями.

Українські урядовці заявили, що хочуть використати інженерні таланти, підготовлені в Радянському Союзі, для розвитку повоєнної економіки і створення безпілотників.

На меншому за масштабами українському підприємстві, яке цього року відвідало агентство “Reuters”, працюють колишні інженери ДП “Антонов”, які виготовляють безпілотники дальнього радіусу дії.