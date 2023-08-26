Політика

До Запорізької області прибули 1500 бурятів

26 Серпня 2023 12:09
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генштаб

Минулої доби російські війська завдали по території України 2 ракетних і 62 авіаційних ударів, здійснивши 89 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ранковому оперативному зведенні вказується, що було знищено 2 російські крилаті ракети “Калібр” та 4 БПЛА “Shahed-136/131”. Протягом доби сталося понад 40 бойових зіткнень.

За даними командування ЗСУ, українська авіація та підрозділи ракетних військ та артилерії завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника та вразили 3 артилерійські засоби на вогневих позиціях.

Український Генштаб повідомляє, що до населеного пункту Осипенко Запорізької області 23 серпня прибули “до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які розквартировані у цивільних будинках із місцевими жителями та на території місцевої лікарні”. У зведенні наголошується, що розміщуючи військовослужбовців у цивільних будинках, Росія продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права.


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