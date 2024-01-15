Діденко розповіла, в який день цього тижня в Україні буде найхолодніше

У вівторок, 16 січня, в Україні очікується мінлива погода. Опади у вигляді снігу пройдуть у західній та північній областях. А от уже у середу, 17 січня, прогнозується найхолодніший день на тижні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у вівторок на заході, півночі та в центрі України буде морозно, але не на занадто: вночі -2..-6 °C, вдень -4…+1 °C.

На сході та півдні очікується тепліша погода – вночі від -2 до +3 °C, а вдень +2…+6 °C. У Криму тим часом до +7…+10 °C.

Невеликі опади пройдуть у західних областях, у центральній частині вночі та вранці також накрапатиме мокрий сніг.

У південній частині – мокрий сніг та дощ, вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться. У східній частині очікуються помірні опади – мокрий сніг та дощ. У північних областях – без істотних опадів.

У Києві у вівторок передбачається помірно холодна погода з температурою повітря -2…-5 °C.

Серйозних опадів не очікується, проте на дорогах буде ожеледиця.

За даними синоптикині, 17 січня у більшості областей України очікується посилення морозу. Низька температура повітря втримається і вночі 18 січня.

Проте вже вдень у четвер різко потепліє – термометри показуватимуть плюсову температуру, також можливі дощі.

На цьому тижні найхолоднішим буде саме 17 січня та ніч 18 січня. Надалі, до кінця і тижня, і місяця переважатиме тепла повітряна маса, проте можливі коливання.