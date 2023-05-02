Політика

Данія надішле Україні військову допомогу на $250 млн

2 Травня 2023 21:43
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допомога, данія

Данія надасть Україні військову допомогу на суму 1,7 мільярда данських крон (250 мільйонів доларів). Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та засоби протиповітряної оборони. У повідомленні Міноборони країни наголошується, що на даний момент це найбільший пакет військової допомоги з Данії, призначений для підтримки українського наступу.

“Новий пакет військових пожертв є нашим найбільшим на сьогоднішній день, а загальна підтримка з боку Данії зараз становить майже 11 мільярдів данських крон”, – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.


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