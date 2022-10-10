“Цілі досягнуті”: В Мінобороні РФ задоволені наслідками ударів

Міністерство оборони Росії після масованого ракетного удару по Україні вранці 10 жовтня заявило, що “мети досягнуто”.

Про це повідомило Міноборони РФ

“Сьогодні російськими збройними силами завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об’єктах систем військового управління, зв’язку та енергетики України. Ціль удару досягнута. Усі призначені об’єкти уражені”, – йдеться в повідомленні.

Сам же Путін назвава ракетні удари по Україні відповіддю на теракти на терирорії РФ.

Російський диктатор також заявив, що в разі продовження “українських терактів” на нібито “російській території” відповідь буде “жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз”.

Путін скаржився нібито Україна, зокрема СБУ, здійснили теракти на Курській АЕС. Також він заявив, що українці нібито хотіли підірвати “Турецький потік”, але жодних доказів не надав.