Суспільство

У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА
4 Жовтня 2024 07:03
читать на русском →
нафта, росія
Пожежа на нафтобазі у Пермському краї Росії / Кадр з відео МНС Росії

У Пермському краї Росії сталася пожежа на приватній нафтобазі, повідомили в МНС Росії.

“У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратах. Вогонь охопив ємності з паливом”, – йдеться у повідомленні.

У Воронезькій області також сталася пожежа на нафтобазі. За повідомленням губернатора регіону Олександра Гусєва, один із дронів впав на території нафтобази, спричинивши займання.

За повідомленням телеграм-каналу ASTRA, місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотника на нафтобазу компанії “Аннанефтепродукт”. Очевидці стверджують, що внаслідок атаки на об’єкті сталося пошкодження.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Жовтня 2024 07:03

У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА
4 Жовтня 2024 07:23

До кінця року Україна планує мобілізувати 200 тисяч людей, – The Times
3 Жовтня 2024 21:40

Україна спростовує звинувачення РФ щодо атаки на Курську атомну станцію
3 Жовтня 2024 20:48

Журналісти виявили місце проживання нардепа-втікача Дмитрука у центрі Лондона
3 Жовтня 2024 20:26

Зеленський закликав партнерів до спільного захисту українського неба
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки