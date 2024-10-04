У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА

У Пермському краї Росії сталася пожежа на приватній нафтобазі, повідомили в МНС Росії.

“У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратах. Вогонь охопив ємності з паливом”, – йдеться у повідомленні.

У Воронезькій області також сталася пожежа на нафтобазі. За повідомленням губернатора регіону Олександра Гусєва, один із дронів впав на території нафтобази, спричинивши займання.

За повідомленням телеграм-каналу ASTRA, місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотника на нафтобазу компанії “Аннанефтепродукт”. Очевидці стверджують, що внаслідок атаки на об’єкті сталося пошкодження.