Cosmolot Airlines: результати проєкту за підтримки онлайн-казино Космолот

З початком повномасштабного вторгнення відповідальні компанії почали активно допомагати армії. Не залишилося осторонь і онлайн-казино Космолот, що ініціювало запуск проєкту Cosmolot Airlines Що це за проєкт і чого йому вдалося досягти, розповідаємо в цій статті.

Що таке Cosmolot Airlines

Проєкт Cosmolot Airlines – це ініціатива компанії Космолот України щодо створення авіафлоту ударних безпілотників, яка була реалізована у 2023 році. Головними цілями проєкту є:

посилення фронту з допомогою сучасних технологій;

підтримка розвитку українських винахідників

У рамках проєкту Космолот виділив із власного прибутку 100 мільйонів гривень. Кошти були спрямовані на створення 50 модернізованих безпілотників Punisher. За оцінками один такий дрон коштує приблизно 50 тисяч доларів. У 2023 році всі заплановані БпЛА були передані на фронт, частина з яких – особисто новий інвестор Космолот Арнульф Дамерау.

У чому особливість ударного дрона Punisher

БпЛА Punisher – це розробка українських інженерів. Дані дрони відрізняються тим, що вони є стійкими до РЕБ, які сьогодні активно використовуються противником. Також особливостями цього дрону є:

швидкість польоту 198 км/год;

низький рівень шуму під час роботи;

можливість переносити до 2 кг бойової частини;

дальність польоту до 45 км;

стійкість до придушення сигналу GPS;

можливість використовувати одночасно кілька безпілотників для групової атаки за допомогою тактики рою.

Завдяки цьому за допомогою дронів Punisher можна знищувати склади з боєприпасами, командні пункти та інші важливі об’єкти ворога, що знаходяться у глибокому тилу.

Одним із прикладів успішного використання БпЛА Punisher є робота військових підрозділів спеціального призначення 58-го ОМПБр. З кінця вересня 2023 року і до лютого 2024 року, у тому числі й за допомогою БпЛА Punisher, бійцями підрозділу було знищено 5 складів з БК, 1 Місто BM21z, 5 БМП, 4 танки, 10 одиниць мінометів 120 мм та багато іншого.

Які ще проєкти ініціював Cosmolot

На проєкті Cosmolot Airlines від Космолоту благодійність компанії не закінчується. Окрім проєкту авіафлоту ударних дронів, компанія також ініціювала створення military-tech платформи Brave Inventors. З її допомогою вдалося об’єднати розробників, експертів та інвесторів, які зацікавлені у зміцненні оборонної галузі України. Саме завдяки платформі Brave Inventors вдалося зібрати необхідні кошти для вищезгаданого безпілотника Punisher.

На сьогодні на платформі Brave Inventors представлено понад 150 проєктів. Серед розробок, які зараз шукають інвесторів та збирають донати, варто виділити:

FPV-дрон «Джміль»;

БпЛА Shulika, який відрізняється гарною системою передачі відео;

портативну зарядну станцію “Лютий”;

Велосипед E-motion;

квадроцикл, за допомогою якого можна здійснювати швидку евакуацію.

Це не повний перелік проєктів, які представлені на сайті платформи. Також серед них є різноманітні антидронові рушниці, мобільні електростанції, системи для розмінування та безліч інших корисних винаходів. Завдяки платформі Brave Inventors підтримати українських розробників може кожен охочий.

Підведемо підсумки

Як бачимо, за умов для соціально відповідального бізнесу важливо підтримувати армію. Хорошим прикладом такої підтримки є проєкти Cosmolot Airlines та Brave Inventors, ініційовані компанією Космолот. З їхньою допомогою оборонна галузь країни зміцнюється, а українські розробники військових технологій мають можливість реалізувати та вдосконалювати свої проєкти.