Економіка

Bloomberg: Пентагон почав скорочувати військову допомогу Україні

18 Листопада 2023 08:50
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сша, допомога

Україна не отримає військової допомоги від США щонайменше до середини грудня, а можливо, підтримка буде виділена лише наступного року. Про це пише Bloomberg.

На початку листопада у Білому домі попереджали, що Вашингтон витратив 96% коштів, виділених на підтримку України з початку повномасштабних бойових дій.

Як зазначають джерела, Пентагон уже почав скорочувати військову допомогу Україні через нестачу фінансування. Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги для України, голосування за якою відбудеться наприкінці цього місяця.

«Нам треба підштовхнути себе до переговорів наступного тижня. В українців закінчується паливо, зброя та боєприпаси», — заявив сенатор-демократ зі штату Делавер Кріс Кунс.

Міжпартійна боротьба може призвести до того, що Конгрес розглядатиме питання допомоги вже в новому році, незважаючи на попередження офіційного представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі про те, що США закінчуються ресурси для допомоги Україні, пише агентство. Поки що США можуть фінансувати допомогу Україні з приблизно 5,4 млрд доларів, які з’явилися в них у запасі через переоцінку вартості вже наданої американської допомоги).

“Це активний фронт, і наша здатність продовжувати підтримувати Україну перебуває під дедалі більшою загрозою”, – сказав Кірбі.

Прихильники України в Конгресі, як і раніше, переконані, що військову допомогу Києву з боку США буде схвалено. Сенатор Майкл Маккол сказав Bloomberg, що “шансів” на те, що допомога не буде схвалена, “нема”: “Це надто важливо”.

Спікер Сенату Чак Шумер заявив, що питання допомоги Україні буде винесене на голосування після перерви в День Подяки, тобто наприкінці листопада.


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