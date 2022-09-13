Авто на прокат – дозволь собі більше!

Вміння керувати – одне з найбільш важливих умінь. Воно знадобиться навіть коли власний транспорт тимчасово недоступний. Наприклад, якщо скористатися послугою оренди авто у Львові, вбивши в пошуку “оренда авто Львів“. Це прекрасне рішення, яке розширює обрії мандрівників та покращує щоденний побут. Відвідування нових місць, вивчення цікавих пам’яток, зручне пересування знайомим містом або за його межами. Оренда авто від Car2Drive дозволяє бюджетно і швидко скористатися послугою та спробувати європейський рівень обслуговування.

Чому замовити машину онлайн – просте рішення

Послуга прокат транспортних засобів – це універсальний спосіб розв’язання багатьох проблем у великому місті. Вона доступна 24/7. Достатньо лише оформити заявку на сайті чи дзвонити менеджеру компанії. Однак треба пам’ятати, що користатися прокатом може водій, що досяг 21 року життя та має не менше 2-х років водійського стажу. Він повинен мати прав категорії «В». Також при підписанні договору знадобляться особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія).

Чому у Львові зручно взяти машину в оренду? Власний транспорт потрібен в таких життєвих ситуаціях, як:

екскурсії та туристичні мандрівки, подорожі на вікенд;

зустріч родичів, бізнес-колег, ділових партнерів;

відпочинок у передмісті, в Карпатах;

різні відрядження;

трансфер між вокзалами Львова;

святкування сімейного свята (весілля) та інші.

Залежно від намірів можна обрати широкий вибір сучасних авто. Це може бути економваріант чи більш престижний бізнес-клас. Автопарк компанії, що займаються прокатом, розрахований на клієнтів з різними потребами, вподобаннями та бюджетом. Автопарк знаходиться у відмінному технічному стані, кожна машина укомплектована GPS-навігатором.

На що звернути увагу при підписанні умови

Клієнт приймає авто при особистій зустрічі з менеджером. Орендатору треба оглянути транспортний засіб, зауважити стан та комплектність автомобіля. Якщо жодних уваг не було, сторони підписують договір.

Щоб при повернені транспорту не платити зайві кошти, необхідно:

переконатися у відсутності пошкоджень на автомобілі. У разі їх наявності одразу вкажіть виявлені пошкодження (зробіть фото з вказанням дати та години);

перевірте наявність палива та його кількості;

прийміть ключі від автомобіля, дармовис сигналізації, спробуйте увімкнути/вимкнути авто;

підпишіть договір оренди у двох екземплярах.

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