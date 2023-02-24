Ворог масовано обстріляв 3 райони Харківщини

Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора зранку, попередньо з ЗРК С-300, ворог завдав удару по адміністративній будівлі у смт Дворічна Куп’янського району. 2 людей – чоловік і жінка отримали поранення.

“Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено”, – нагадує він.

Також зазначається, що упродовж дня ворог масовано обстрілював Куп’янськ та навколишні села. У Куп’янську поранення зазнали 2 жінки 54, 61 року та чоловік 43 років. У Куп’янському районі поранення протягом доби отримали 4 чоловіки. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Також у Куп’янську обстрілами зруйновано 4 житлові будинки. у районі пошкоджено будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують позиції та дають відсіч усім спробам ворога просунутися вперед”, – резюмує Синєгубов.