Внаслідок ранкових ударів 585 населених пунктів залишаються знеструмленими

Заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що внаслідок ранкових ударів 585 населених пунктів країни залишаються знеструмленими. Де це можливо підрозділи ДСНС залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню і ліквідовують наслідки ракетних обстрілів.

«Ми стикаємось з тим що влада Ірану може говорити на чорне – біле. Так само вони скажуть, що не збивали наш Boeing-752 кілька років тому і не робили нічого іншого. Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів так само і підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і “паркувати” так би мовити, цілі комплекси цих “Шахедів” і там чітко зрозуміло звідки, які комплектуючі», – сказав Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що сьогодні вночі й зранку нашестя дронів тероризувало не лише столицю, а й інші регіони нашої держави. Внаслідок удару в Києві загинуло четверо осіб. Рятувальники врятували з-під завалів 19 постраждалих. Роботи ще тривають. Під час розбору завалів, відбулась повторна атака, постраждали два співробітники ДСНС України.

Сьогодні також російські ракети ушкодили електропідстанції на Сумщині. В результаті чотири особи загинули, три врятовано з під завалів, роботи тривають. На Дніпропетровщині близько 11 години було здійснено повторний ракетний удар по електростанції та сталося займання на площі близько 400 квадратних метрів.