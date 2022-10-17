Кримінал

Внаслідок ранкових ударів 585 населених пунктів залишаються знеструмленими

17 Жовтня 2022 16:57
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Заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що внаслідок ранкових ударів 585 населених пунктів країни залишаються знеструмленими. Де це можливо підрозділи ДСНС залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню і ліквідовують наслідки ракетних обстрілів.

«Ми стикаємось з тим що влада Ірану може говорити на чорне – біле. Так само вони скажуть, що не збивали наш Boeing-752 кілька років тому і не робили нічого іншого. Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів так само і підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і “паркувати” так би мовити, цілі комплекси цих “Шахедів” і там чітко зрозуміло звідки, які комплектуючі», – сказав Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що сьогодні вночі й зранку нашестя дронів тероризувало не лише столицю, а й інші регіони нашої держави. Внаслідок удару в Києві загинуло четверо осіб. Рятувальники врятували з-під завалів 19 постраждалих. Роботи ще тривають. Під час розбору завалів, відбулась повторна атака, постраждали два співробітники ДСНС України.

Сьогодні також російські ракети ушкодили електропідстанції на Сумщині. В результаті чотири особи загинули, три врятовано з під завалів, роботи тривають. На Дніпропетровщині близько 11 години було здійснено повторний ракетний удар по електростанції та сталося займання на площі близько 400 квадратних метрів.


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