Кримінал

Удари по Харкову наносились з С-300, – Повітряні сили На східному фронті у середу 22 лютого значно активізувалася тактична авіація ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. “22 лютого на лінії бойового зіткнення спостерігається активність ворожої авіації, зокрема це винищувачі, штурмовики та ударні вертольоти, які підтримують штурмові дії наземних окупаційних військ на окремих напрямках”, – повідомив Ігнат. Стосовно нинішніх обстрілів Харкова речник Повітряних сил уточнив, що російські війська б’ють із зенітних ракетних систем С-300. Поділитися:



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